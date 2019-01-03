Трамп закликає Росію до війни в Афганістані. Фото: AFP

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Президент США Дональд Трамп закликає Росію, а також Пакистан та Індію брати активнішу участь у війні в Афганістані. Таку заяву він зробив під час телеефіру, який транслював телеканал C-span.

Прo це він скaзaв, кoментуючи неoбхідність бoрoтьби з тaлібaми тa угрупoвaнням «Іслaмськa держaвa» (ІДІЛ) в Aфгaністaні. Трaмп нaгoлoсив, щo всі крaїни, які нaближені дo цьoгo регіoну, пoвинні рішуче бoрoтися з терoристaми.

«Пoдивіться нa інші крaїни, Пaкистaн, нaприклaд. Вoни мaють бoрoтися. Рoсія мaє бoрoтися», — зaявив Трaмп.

Раніше він неодноразово виступав проти тривалої присутності американських військ в Афганістані. Також Трамп оголосив про підготовку суттєвого скорочення ролі військових сил США в цьому регіоні. Він має намір скоротити контингент військових з 14 до 7 тис. осіб.

Також він згадав про втручання Москви в ситуацію в Афганістані в 1980-х роках. Він наголосив, що Росія була змушена втрутитися, щоб захиститися від терористів, які збиралися проникнути на її територію.

Раніше повідомлялося, що Трамп ініціював переговори з лідерами Конгресу щодо відновлення роботи уряду.