Трамп ініціював переговори з лідерами Конгресу щодо відновлення роботи уряду

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Трамп збирає зустріч, фото — Reuters
Трамп ініціював переговори з лідерами Конгресу щодо відновлення роботи урядуhttps://racurs.ua/ua/n116354-tramp-iniciuvav-peregovory-z-lideramy-kongresu-schodo-vidnovlennya-roboty-uryadu.htmlRacurs.ua
Президент США Дональд Трамп запросив лідерів Конгресу до Білого дому на переговори, які відбудуться у другій частині дня 1 січня.
Йдеться про будівництва стіни на кордоні з Мексикою і відновлення діяльності уряду, повідомляє 1 січня Politico.
Зустріч стане першою, на яку Трамп запросив демократів з моменту початку своєї каденції.
Представники Білого дому напередодні Нового року звернулися до республіканців та демократів у Палаті представників і Сенаті.
Засідання включатиме й брифінг високопоставлених посадових осіб. Ймовірно, на ньому стане відомо, чи продовжиться надалі закриття уряду, яке триває 11 днів і пов’язане із відмовою парламенту фінансувати зведення стіни на кордоні із Мексикою.
Демократи мають намір взяти під контроль Палату представників, адже виграли проміжні вибори у листопаді минулого року. Вони можуть негайно ухвалити законопроект про повторне відкриття уряду без надання 5 млрд дол., які президент попросив для будівництва стіни.
Трамп пообіцяв продовжувати протистояння, доки не отримає фінансування.