Трамп ініціював переговори з лідерами Конгресу щодо відновлення роботи уряду

Трамп збирає зустріч, фото — Reuters

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Racurs.ua

Президент США Дональд Трамп запросив лідерів Конгресу до Білого дому на переговори, які відбудуться у другій частині дня 1 січня.

Йдеться про будівництва стіни на кордоні з Мексикою і відновлення діяльності уряду, повідомляє 1 січня Politico.

Зустріч стане першою, на яку Трамп запросив демократів з моменту початку своєї каденції.

Представники Білого дому напередодні Нового року звернулися до республіканців та демократів у Палаті представників і Сенаті.

Засідання включатиме й брифінг високопоставлених посадових осіб. Ймовірно, на ньому стане відомо, чи продовжиться надалі закриття уряду, яке триває 11 днів і пов’язане із відмовою парламенту фінансувати зведення стіни на кордоні із Мексикою.

Демократи мають намір взяти під контроль Палату представників, адже виграли проміжні вибори у листопаді минулого року. Вони можуть негайно ухвалити законопроект про повторне відкриття уряду без надання 5 млрд дол., які президент попросив для будівництва стіни.

Трамп пообіцяв продовжувати протистояння, доки не отримає фінансування.