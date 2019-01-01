Жахливе вбивство у Вінниці: главі сімейства оголошено про підозру у позбавленні життя чотирьох осіб (ФОТО)

Жахливе вбивство у Вінниці, фото — Національна поліція

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Затриманому 31 грудня 30-річному мешканцю Вінниці оголосили про підозру у вчиненні умисного вбивства чотирьох осіб, серед яких його матір, колишня дружина та двоє малолітніх дітей.

У Національній поліції 1 січня запевнили, що зібрали достатньо доказів для оголошення зловмиснику про підозру.

Трагедія сталася у переддень Нового року. В одній з квартир у Вінниці знайшли мертвими двох жінок та хлопчика, а трирічну дівчинку із пробитою головою привезли до реанімації. Врятувати її не вдалося.

Швидку викликав вінничанин, який повідомив, що виявив в своїй квартирі мертвими 63-річну матір, 30-річну екс-дружину та 7-річного сина.

Слідство відпрацьовує усі можливі версії трагедії, внаслідок якої загинула родина. Ключова з них —чоловік міг розправитися з колишньою дружиною через тривалий конфлікт.

Рік тому подружжя розлучилося, а матір вбивці жила з невісткою та онуками, у них були гарні відносини.

Тому, за попередньою інформацією слідства, підозрюваний міг вбити рідних людей під час сварки.

Підозрюваний зізнався слідству, де викинув молоток, яким завдавалися смертельні удари. Поліція відшукала знаряддя злочину.

За вбивство чотирьох людей зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

В Івано-Франківську 30 грудня минулого року посеред білого дня застрелили чоловіка. Невідомі зловмисники вистрілили чоловіку в шию та втекли з місця злочину на автомобілі темного кольору.