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У поданні художників NASA зонд Ultima Thule виглядає приблизно так, фото — NASA
Зонд NASA отримав сигнали з «того світу» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n116352-zond-nasa-otrymav-sygnaly-z-togo-svitu-foto.htmlRacurs.ua
Агентство NASA отримало сигнали від міжпланетного зонда «Нові горизонти», які підтверджують, що апарат успішно пролетів повз найвіддаленіший з відомих об'єктів Сонячної системи.
Зонд після прольоту повз крижаного астероїда залишився в робочому стані, повідомили 1 січня у NASA.
Апарат вилетів із Землі 12 років тому.
Апарату вдалося сфотографувати поверхню астероїда 2014 MU69. Він розташований далеко за орбітою Нептуна і відомий як Ultima Thule («Край світу»). Це перші в історії фотографії поверхні цього астероїда.
«Наш корабель в хорошому стані. Ми щойно пролетіли повз самого віддаленого об'єкта», — цитує агентство одного з керівників місії Еліс Боумен.
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