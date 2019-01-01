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Ракурс
У поданні художників NASA зонд Ultima Thule виглядає приблизно так, фото — NASA

Зонд NASA отримав сигнали з «того світу» (ФОТО)

1 січ 2019, 19:36
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Агентство NASA отримало сигнали від міжпланетного зонда «Нові горизонти», які підтверджують, що апарат успішно пролетів повз найвіддаленіший з відомих об'єктів Сонячної системи.

Зонд після прольоту повз крижаного астероїда залишився в робочому стані, повідомили 1 січня у NASA.

Апарат вилетів із Землі 12 років тому.

Апарату вдалося сфотографувати поверхню астероїда 2014 MU69. Він розташований далеко за орбітою Нептуна і відомий як Ultima Thule («Край світу»). Це перші в історії фотографії поверхні цього астероїда.

Нечітке фото найвіддаленішого об'єкта Сонячної системи, фото — NASA

«Наш корабель в хорошому стані. Ми щойно пролетіли повз самого віддаленого об'єкта», — цитує агентство одного з керівників місії Еліс Боумен.

Фото — NASA

Джерело: Ракурс


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