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Ракурс
В представлении художников NASA зонд Ultima Thule выглядит примерно так, фото — NASA

Зонд NASA получил сигналы с «того света» (ФОТО)

1 янв 2019, 19:36
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Агентство NASA получило сигналы от межпланетного зонда «Новые горизонты», которые подтверждают, что аппарат успешно пролетел мимо самого удаленного из известных объектов Солнечной системы.

Зонд после пролета мимо ледяного астероида остался в рабочем состоянии, сообщили 1 января в NASA.

Аппарат вылетел с Земли 12 лет назад.

Аппарату удалось сфотографировать поверхность астероида 2014 MU69. Он расположен далеко за орбитой Нептуна и известен как Ultima Thule («Край света»). Это первые в истории фотографии поверхности этого астероида.

Нечеткое фото самого отдаленного объекта Солнечной системы, фото — NASA

«Наш корабль в хорошем состоянии. Мы только что пролетели мимо самого удаленного объекта», — цитирует агентство одного из руководителей миссии Элис Боумен.

Фото: NASA

Источник: Ракурс


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