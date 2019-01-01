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В представлении художников NASA зонд Ultima Thule выглядит примерно так, фото — NASA
Зонд NASA получил сигналы с «того света» (ФОТО)https://racurs.ua/n116352-zond-nasa-poluchil-signaly-s-togo-sveta-foto.htmlRacurs.ua
Агентство NASA получило сигналы от межпланетного зонда «Новые горизонты», которые подтверждают, что аппарат успешно пролетел мимо самого удаленного из известных объектов Солнечной системы.
Зонд после пролета мимо ледяного астероида остался в рабочем состоянии, сообщили 1 января в NASA.
Аппарат вылетел с Земли 12 лет назад.
Аппарату удалось сфотографировать поверхность астероида 2014 MU69. Он расположен далеко за орбитой Нептуна и известен как Ultima Thule («Край света»). Это первые в истории фотографии поверхности этого астероида.
«Наш корабль в хорошем состоянии. Мы только что пролетели мимо самого удаленного объекта», — цитирует агентство одного из руководителей миссии Элис Боумен.
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