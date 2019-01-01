Поліцейські США «оплакують» згорілу вантажівку з пончиками (ФОТО, ВІДЕО)

Американські поліцейські започаткували флешмоб, під час якого "оплакували" пожежу, що знищила фургон з пончиками, фото — "Блог eda.ua"

https://racurs.ua/ua/n116351-policeyski-ssha-oplakuut-zgorilu-vantajivku-z-ponchykamy-foto-video.html

Racurs.ua

Поліція штату Кентуккі поділилася болем втрати вантажівки, що перевозила пончики. Їх підтримали колеги з усієї країни і започаткували своєрідний флешмоб.

У переддень Нового року водій фургона компанії Krispy Kreme Donuts, проїжджаючи повз місто Лексінгтон, штат Кентуккі, зауважив, що з задньої частини його автомобіля йде дим.

Під час пожежі ніхто не постраждав, але вогонь знищив всі пончики, які перевозив автомобіль.

Для місцевої поліції це виявилося справжньою втратою. Лексінгтонській департамент поліції виклав в Твіттер фото, на якому видно, як вбиті горем поліцейські стоять поруч зі згорілою вантажівкою і не приховують своїх емоцій.

На публікацію звернули увагу правоохоронці і поліцейські департаменти з усієї країни. Вони висловлювали розуміння і співчуття щодо емоцій своїх колег з Кентуккі і розпочали справжній флешмоб.

«У цій роботі є речі, які неможливо стерти з пам’яті. У цей трагічний момент мої думки з офіцерами поліції Лексінгтона», — написав офіцер з Північної Кароліни.

«Співчуття з Чикаго», — додали представники 14-го поліцейського відділку Чикаго.