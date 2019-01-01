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Хода у Києві, фото — "Свобода"
Вшанування Бандери: у Києві триває марш до дня народження очільника ОУН (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n116350-vshanuvannya-bandery-u-kyievi-tryvaie-marsh-do-dnya-narodjennya-ochilnyka-oun-translyaciya.htmlRacurs.ua
У Києві 1 січня відбувається марш до дня народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери.
Хода відбувається з нагоди 110-річниці Бандери.
Степан Бандера був одним з провідних ідеологів й теоретиків українського націоналістичного руху XX століття. Сьогодні саме він є символом українського визвольного руху минулого століття.
Нагадаємо, що наприкінці минулого року президент Петро Порошенко підписав закон про статус учасників бойових дій для ветеранів УПА.
Верховна Рада ухвалила відповідний закон 6 грудня. Закон надав статус учасника бойових дій особам, які брали участь у декількох воєнізованих формаціях, які боролися за незалежність України у середині XX століття. Зокрема, йдеться про Українську повстанську армію, Українську повстанську армію отамана Тараса Боровця (Бульби) «Поліська січ», Українську народну революційну армію (УНРА) і збройні підрозділи Організації українських націоналістів.