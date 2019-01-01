Чествование Бандеры: в Киеве проходит марш ко дню рождения главы ОУН (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Марш в Киеве, фото — "Свобода"

https://racurs.ua/n116350-chestvovanie-bandery-v-kieve-prohodit-marsh-ko-dnu-rojdeniya-glavy-oun-translyaciya.html

Racurs.ua

В Киеве 1 января проходит марш ко дню рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Шествие посвящено 110-летию Бандеры.

Степан Бандера был одним из ведущих идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века. Сегодня именно он является символом украинского освободительного движения прошлого века.

Напомним, что в конце 2018 года президент Петр Порошенко подписал закон о статусе участников боевых действий для ветеранов УПА.

Верховная Рада приняла соответствующий закон 6 декабря. Он предоставил статус участника боевых действий лицам, принимавшим участие в нескольких военизированных формациях, которые боролись за независимость Украины в середине XX века.

Речь идет об Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) «Полесская сечь», Украинской народной революционной армии (УНРА) и вооруженных подразделениях Организации украинских националистов.