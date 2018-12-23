Порошенко подписал закон о статусе участников боевых действий для ветеранов УПА

Ветераны УПА получили статус участников боевых действий, фото — Галинфо

https://racurs.ua/n116041-poroshenko-podpisal-zakon-o-statuse-uchastnikov-boevyh-deystviy-dlya-veteranov-upa.html

Racurs.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о статусе участников боевых действий для ветеранов Украинской повстанческой армии (УПА).

Парламент получил документ с подписью президента в субботу, 22 декабря, сообщает сайт Верховной Рады.

Верховная Рада приняла 6 декабря закон «О внесении изменений в Закон Украины „О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты“ относительно усиления социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке».

Голоса за закон № 8519 отдали 236 нардепов.

Закон предоставил статус участника боевых действий лицам, принимавшим участие в нескольких военизированных формациях, которые боролись за независимость Украины в середине XX века. В частности, речь идет об Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) «Полесская сечь», Украинской народной революционной армии (УНРА) и вооруженных подразделений Организации украинских националистов.

Документ вступит в силу через три месяца со дня его опубликования.