Погода в Украине 24 декабря: во всех регионах прогнозируют мокрый снег и дожди (КАРТА)

Погода в Украине 24 декабря 2018 года

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Racurs.ua

Погода в Украине 24 декабря будет определяться влажным атлантическим воздухом. Во всех областях ожидается мокрый снег и дожди на юге страны.

В ближайшие дни в Украине будет облачно с прояснениями, сообщил 23 декабря украинский Гидрометцентр.

В понедельник, 24 декабря, ожидается мокрый снег и дожди на юге страны. Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах.

Ветер в западных областях будет преобладать северо-западный, на остальной территории — южный, 7−12 м/с. Температура по всей Украине будет от 2° мороза до 2° тепла, днем ​​на юге до 2−4° тепла.

В Киеве погода 24 декабря будет сумрачной, ожидается небольшой мокрый снег. Ветер будет преимущественно южный 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура ночью -2° … -4°, днем ​​-1°… +1°.

Во Львове в понедельник будет днем ​​+1°… +3° тепла, ночью — 0… +2°.

В Днепре ожидают мокрого снега, температура будет колебаться от -3° ночью до + 2° днем.

В Одессе в первый день недели прогнозуют мокрый снег с дождем, днем +2°…+4°, ночью -1°…-3°.

Геомагнитный фон в Украине 24 декабря не будет спокойным. Весь день будут фиксироваться небольшие возмущения, а поздно вечером ожидают слабую магнитную бурю.

Напомним, что 22 декабря синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в западных областях. Синоптики предупреждали и о лавинной опасности в Карпатах.