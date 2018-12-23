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Погода в Украине 24 декабря 2018 года
Погода в Украине 24 декабря: во всех регионах прогнозируют мокрый снег и дожди (КАРТА)https://racurs.ua/n116040-pogoda-v-ukraine-24-dekabrya-vo-vseh-regionah-prognoziruut-mokryy-sneg-i-dojdi-karta.htmlRacurs.ua
Погода в Украине 24 декабря будет определяться влажным атлантическим воздухом. Во всех областях ожидается мокрый снег и дожди на юге страны.
В ближайшие дни в Украине будет облачно с прояснениями, сообщил 23 декабря украинский Гидрометцентр.
В понедельник, 24 декабря, ожидается мокрый снег и дожди на юге страны. Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах.
Ветер в западных областях будет преобладать северо-западный, на остальной территории — южный, 7−12 м/с. Температура по всей Украине будет от 2° мороза до 2° тепла, днем на юге до 2−4° тепла.
В Киеве погода 24 декабря будет сумрачной, ожидается небольшой мокрый снег. Ветер будет преимущественно южный 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура ночью -2° … -4°, днем -1°… +1°.
Во Львове в понедельник будет днем +1°… +3° тепла, ночью — 0… +2°.
В Днепре ожидают мокрого снега, температура будет колебаться от -3° ночью до + 2° днем.
В Одессе в первый день недели прогнозуют мокрый снег с дождем, днем +2°…+4°, ночью -1°…-3°.
Геомагнитный фон в Украине 24 декабря не будет спокойным. Весь день будут фиксироваться небольшие возмущения, а поздно вечером ожидают слабую магнитную бурю.
Напомним, что 22 декабря синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в западных областях. Синоптики предупреждали и о лавинной опасности в Карпатах.