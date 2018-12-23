Маск запустил Falcon 9 с новейшим военным спутником США (ФОТО, ВИДЕО)

Старт Falcon 9, фото — SpaceX

https://racurs.ua/n116039-mask-zapustil-falcon-9-s-noveyshim-voennym-sputnikom-ssha-foto-video.html

Racurs.ua

Ракета-носитель Falcon 9 со спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III Военно-воздушных сил США стартовала 23 декабря на орбиту с космодрома на мысе Канаверал.

Аппарат GPS III весом 3,8 тонны станет первым элементом планируемой орбитальной группировки из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения, сообщил Твиттер компании-разработчика — SpaceX.

Новые спутники постепенно заменят в космосе старые спутники, которые сейчас обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Запуск ракеты несколько раз откладывали из-за плохой погоды.

Спутники GPS III имеют большую мощность сигнала, позволяют определять местоположение гражданских объектов в три раза точнее, чем те, что используются сейчас.

Точность определения местоположения военных объектов будет еще выше.

При этом GPS III имеет значительно улучшенные возможности в борьбе с препятствиями. Спутники в восемь раз лучше защищены от подавления противниками США.

Сейчас услугами системы GPS, оператором которой является ВВС США пользуются более 4 млрд человек. Спутник сначала выведут на высоту около 1 тыс. км над Землей, а затем разместят на средней околоземной орбите — примерно на высоте 20 тыс. км над планетой.