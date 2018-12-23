Маск запустив Falcon 9 із найновішим військовим супутником США (ФОТО, ВІДЕО)

Старт Falcon 9, фото — SpaceX

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Ракета-носій Falcon 9 із супутником системи глобального позиціонування третього покоління GPS III Військово-повітряних сил США стартувала 23 грудня на орбіту з космодрому на мисі Канаверал.

Апарат GPS III вагою 3,8 тонни стане першим елементом планованого орбітального угруповання з 32 супутників глобального позиціонування третього покоління, повідомив Твіттер компанії-розробника —SpaceX.

Нові супутники поступово замінять в космосі старі супутники, які нині забезпечують сигнал GPS по всьому світу.

Запуск ракети декілька разів відтерміновували через погану погоду.

Супутники GPS III мають велику потужність сигналу, дозволяють визначати місце розташування цивільних об'єктів у три рази точніше, ніж ті, що використовуються наразі.

Точність визначення місця розташування військових об'єктів буде ще вищою.

При цьому GPS III має значно поліпшені можливості у боротьбі з перешкодами. Супутники у вісім разів більше захищені від придушення противниками США.

Наразі послугами системи GPS, оператором якої є ВПС США користуються понад 4 млрд людей. Супутник спочатку виведуть на висоту близько 1 тис. км над Землею, а потім розмістять на середній навколоземній орбіті — приблизно на висоті 20 тис. км над планетою.