Туманна веселка: в мережі оприлюднили фото рідкісного природного явища (ФОТО)

Туманна веселка, фото — Інстаграм

https://racurs.ua/ua/n116038-tumanna-veselka-v-mereji-opryludnyly-foto-ridkisnogo-pryrodnogo-yavyscha-foto.html

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У мережі з’явилися фото дуже рідкісного і красивого природного явища — туманної веселки.

Вона з’являється тільки при певних умовах, повідомили користувачі Інстаграм, якій й виклали зображення такої веселки з усього світу.

Звичайна веселка з’являється, коли світло заломлюється в крапельках вологи в атмосфері після дощу. Але веселка може утворитися і в умовах туману, адже туман — це теж скупчення вологи в повітрі. Таку веселку називають туманною.

Це досить рідкісне явище з’являється тільки при певних умовах.

По-перше, повинен опуститися слабкий туман, але при цьому — світити сонце. По-друге, крапельки вологи в атмосфері повинні бути дуже маленькими — менші 25 мікрометрів. Тільки тоді і виникає широка біла блискуча дуга.

Туманна веселка зазвичай не буває різнокольоровою. Кольори зникають внаслідок дифракції світла — фізичного явища, яке посилюється, коли промені світла проходять через дуже маленькі крапельки. Іноді внутрішня сторона білої веселки може бути трохи забарвлена ​​в фіолетовий колір, а зовнішня — в помаранчевий.

На початку квітня «Ракурс» повідомляв, що мешканці Харкова спостерігали в небі рідкісне атмосферне явище — гало. Харків’яни помітили в небі оптичний феномен — веселку навколо Сонця.

Гало — оптичний феномен, світлове кільце навколо джерела світла. Воно зазвичай з’являється навколо Сонця і Місяця, іноді навколо інших потужних джерел світла, таких як вуличні ліхтарі.