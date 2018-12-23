Туманная радуга: в сети обнародовали фото редкостного природного явления (ФОТО)

Туманная радуга, фото — Инстаграм

https://racurs.ua/n116038-tumannaya-raduga-v-seti-obnarodovali-foto-redkogo-prirodnogo-yavleniya-foto.html

Racurs.ua

В сети появились фото очень редкостного и красивого природного явления — туманной радуги.

Она появляется только при определенных условиях, сообщили пользователи Инстаграм, которые и выложили изображение такой радуги со всего мира.

Обычная радуга появляется, когда свет преломляется в капельках влаги в атмосфере после дождя. Но радуга может образоваться и в условиях тумана, ведь туман — это также скопления влаги в воздухе. Такую радугу называют туманной.

Это довольно редкостное явление появляется только при определенных условиях.

Во-первых, должен опуститься слабый туман, но при этом — светить солнце. Во-вторых, капельки влаги в атмосфере должны быть очень маленькими — меньше 25 микрометров. Только тогда и возникает широкая белая блестящая дуга.

В начале апреля «Ракурс» сообщал, что жители Харькова наблюдали в небе редкостное атмосферное явление — гало. Харьковчане заметили в небе оптический феномен — радугу вокруг Солнца.

Гало — оптический феномен, световое кольцо вокруг источника света. Оно обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные фонари.