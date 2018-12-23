Погода в Україні 24 грудня: у всіх регіонах прогнозують мокрий сніг і дощі (КАРТА)

Погода в Україні 24 грудня 2018 року

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Погода в Україні 24 грудня буде визначатися вологим атлантичним повітрям. В усіх областях очікується мокрий сніг і дощі на півдні країни.

Найближчі дні в Україні буде похмура погода, повідомив 23 грудня український Гідрометцентр.

У понеділок, 24 грудня, очікується мокрий сніг і дощі на півдні країни. Синоптики також попереджають про ожеледицю на дорогах.

Вітер у західний областях переважатиме північно-західний, на решті території — південний, 7−12 м/с. Температура по всій Україні буде від 2° морозу до 2° тепла, вдень на півдні до 2−4° тепла.

У Києві погода 24 грудня буде похмурою, очікується невеликий мокрий сніг і дощ. Вітер буде переважно південний 7−12 м/с, місцями пориви 15−20 м/с. Температура вночі -2°…-4°, вдень -1°…+1°.

У Львові в понеділок буде вдень +1°… +3° тепла, вночі — 0…+2°.

У Дніпрі очікують мокрого снігу, температура коливатиметься від -3° вночі до +2° вдень.

В Одесі у перший день тижня прогнозують мокрий сніг з дощем, удень +2°…+4°, вночі -1°…-3°.

Геомагнітний фон в Україні 24 грудня буде неспокійним. Увесь день фіксуватимуться невеликі збурення, а пізно увечері очікують слабку магнітну бурю.

Нагадаємо, що 22 грудня синоптики попередили про погіршення погодних умов у західних областях. Синоптики попереджали й про лавинну небезпеку в Карпатах.