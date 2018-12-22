Штормовий вітер та сильний сніг: синоптики попередили про погіршення погодних умов у західних областях (КАРТА)

Складні погодні умови. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n116006-shtormovyy-viter-ta-sylnyy-snig-synoptyky-poperedyly-pro-pogirshennya-pogodnyh-umov-u-zahidnyh.html

Racurs.ua

Складні погодні умови сьогодні очікуються в західних регіонах. Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах.

За повідомленням українського Гідрометцентру, 22 грудня на заході України очікується сильний вітер — 15−20 м/с. У Карпатах прогнозується вітер зі швидкістю 25−30 м/с.

У Закарпатській області та в Карпатах синоптики обіцяють сьогодні сильний мокрий сніг та дощ. У південній частині держави та в центральних областях України очікується туман з видимістю 200−500 м.

Потенційно небезпечні погодні умови синоптики обіцяють у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Крім того, впродовж 22−24 грудня у високогір’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека третього рiвня.

Нагадаємо, 22 і 23 грудня в Україну прийде потепління, очікується відлига. Місця синоптики обіцяли сніг, а місцями — дощ. З вівторка в країні знову прогнозуються морози.