Штормовой ветер и сильный снег: синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в западных областях (КАРТА)

Сложные погодные условия. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n116006-shtormovoy-veter-i-silnyy-sneg-sinoptiki-predupredili-ob-uhudshenii-pogodnyh-usloviy-v-zapadnyh.html

Racurs.ua

Сложные погодные условия сегодня ожидаются в западных регионах. Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах.

По сообщению украинского Гидрометцентра, 22 декабря на западе Украины ожидается сильный ветер — 15−20 м/сек. В Карпатах прогнозируется ветер со скоростью 25−30 м/сек.

В Закарпатской области и в Карпатах синоптики обещают сегодня сильный мокрый снег и дождь. В южной части государства и в центральных областях Украины ожидается туман с видимостью 200−500 м.

Потенциально опасные погодные условия синоптики обещают в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Закарпатской областях.

Кроме того, на протяжении 22−24 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность третьего уровня.

Напомним, 22 и 23 декабря в Украину придет потепление, ожидается оттепель. Места синоптики обещали снег, а местами — дождь. Со вторника в стране снова прогнозируются морозы.