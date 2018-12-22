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Ракурс
Сложные погодные условия. Фото: flickr.com

Штормовой ветер и сильный снег: синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в западных областях (КАРТА)

22 дек 2018, 11:47
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Сложные погодные условия сегодня ожидаются в западных регионах. Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах.

По сообщению украинского Гидрометцентра, 22 декабря на западе Украины ожидается сильный ветер — 15−20 м/сек. В Карпатах прогнозируется ветер со скоростью 25−30 м/сек.

В Закарпатской области и в Карпатах синоптики обещают сегодня сильный мокрый снег и дождь. В южной части государства и в центральных областях Украины ожидается туман с видимостью 200−500 м.

Потенциально опасные погодные условия синоптики обещают в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Закарпатской областях.

В западных областях ожидается сильный ветер и снег. Карта: Гидрометцентр

Кроме того, на протяжении 22−24 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность третьего уровня.

Синоптики предупредили об лавинной опасности в Карпатах. Карта: Гидрометцентр

Напомним, 22 и 23 декабря в Украину придет потепление, ожидается оттепель. Места синоптики обещали снег, а местами — дождь. Со вторника в стране снова прогнозируются морозы.

Источник: Ракурс


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