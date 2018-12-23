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Ракурс
Ветерани УПА отримали статус учасників бойових дій, фото — Галінфо

Порошенко підписав закон про статус учасників бойових дій для ветеранів УПА

23 гру 2018, 17:28
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Президент України Петро Порошенко підписав закон про статус учасників бойових дій для ветеранів Української повстанської армії (УПА).

Парламент отримав документ із підписом президента у суботу, 22 грудня, повідомляє сайт Верховної Ради.

Верховна Рада ухвалила 6 грудня закон «Про внесення змін до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ щодо посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у XX столітті».

Розгляд закону про статус учасників бойових дій, скріншот — ВРУ

Голоси за закон № 8519 віддали 236 нардепів.

Закон надав статус учасника бойових дій особам, які брали участь у декількох воєнізованих формаціях, які боролися за незалежність України у середині XX століття. Зокрема, йдеться про Українську повстанську армію, Українську повстанську армію отамана Тараса Боровця (Бульби) «Поліська січ», Українську народну революційну армію (УНРА) і збройні підрозділи Організації українських націоналістів.

Документ набуде чинності через три місяці з дня його опублікування.

Джерело: Ракурс


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