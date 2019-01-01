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Погода в Україні 2 січня 2019 року

Погода в Україні 2 січня: на заході, півночі та в центрі обіцяють сніг з дощем (КАРТА)

1 січ 2019, 17:49
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Погода в Україні 2 січня 2019 року буде мінливою і різноманітною — синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер буде змінних напрямків — південно-західний та північно-західний 7−12 м/с.

Тепліше буде у зaхідних і північних областях: -3°… +1°. На півдні вдень 1−3° тепла. У цих регіонах прогнозують опади — сніг та мокрий сніг. А от на сході опадів не прогнозують, але буде холодніше — вночі до 7° мoрoзу.

Погода у Києві 2 січня буде сніжною. Температура повітря -1°… +1°.

У Львові в середу також прогнозують опади. Стовпчики термометрів уден і вночі покажуть -1°… +1°.

У Дніпрі слід очікувати снігу та мокрого снігу, повітря охолоне вдень до -1°… +1°, уночі — -2°… -4°.

В Одесі снігу не обіцяють. Вдень 0… +2°, уночі 0… -2°.

У Харкові вночі прогнозують -5°… -7°.

Погода в Україні 2 січня 2019 року. Карта: Укргідрометцентр

Геомагнітний фон в Україні 2 січня буде спокійним, магнітних бур не буде.

Скріншот: gismeteo.ua

Джерело: Ракурс


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