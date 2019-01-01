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Реакція користувачів на новорічне привітання Путіна стала сюрпризом для влади в РФ, фото — "Ракурс"

Справжній рейтинг Путіна: в YouTube-каналах провідних російських ЗМІ видаляють дизлайки та коментарі (ФОТО)

1 січ 2019, 17:06
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Реакція росіян на новорічне привітання президента РФ Володимира Путіна показала його справжній рейтинг.

Після того, як на YouTube-каналах найбільших державних телекомпаній — «Россия 1» та «Первый канал» — з’явилося відео із привітанням, користувачі інтернету почали активно дизлайкати його і засипати негативними коментарями.

Реакція користувачів на новорічне привітання Путіна

Співвідношення позитивних і негативних коментарів свідчить, що російським користувачам інтернету слова Путіна явно не прийшлися до серця. Сподобалося привітання 1,6 тис. користувачам, а не сподобалося — 16 тис., тобто прихильників Путіна у 10 разів менше, ніж хейтерів.

«Первый канал» мусив терміново закрити можливість лайкати і коментувати відео з Путіним, але люди встигли заскрінити ситуацію.

Реакція користувачів на новорічне привітання Путіна

Канал «Россия 1» наразі не закрив можливість оцінювати привітання російського президента, але там ситуація для Путіна також не найкраща.

Нагадаємо, що ще з серпня соціологи у Росії почали фіксувати зниження рейтингу Путіна. Впродовж 2017−2018 років він обвалився на 20%. У серпні рейтинг президента РФ був найнижчим з 2013 року, коли також становив 45%.

При цьому з кінця 2016 року по червень 2018 року рейтинг Путіна не опускався нижче 60%.

Джерело: Ракурс


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