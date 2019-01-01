Справжній рейтинг Путіна: в YouTube-каналах провідних російських ЗМІ видаляють дизлайки та коментарі (ФОТО)

Реакція користувачів на новорічне привітання Путіна стала сюрпризом для влади в РФ, фото — "Ракурс"

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Racurs.ua

Реакція росіян на новорічне привітання президента РФ Володимира Путіна показала його справжній рейтинг.

Після того, як на YouTube-каналах найбільших державних телекомпаній — «Россия 1» та «Первый канал» — з’явилося відео із привітанням, користувачі інтернету почали активно дизлайкати його і засипати негативними коментарями.

Співвідношення позитивних і негативних коментарів свідчить, що російським користувачам інтернету слова Путіна явно не прийшлися до серця. Сподобалося привітання 1,6 тис. користувачам, а не сподобалося — 16 тис., тобто прихильників Путіна у 10 разів менше, ніж хейтерів.

«Первый канал» мусив терміново закрити можливість лайкати і коментувати відео з Путіним, але люди встигли заскрінити ситуацію.

Канал «Россия 1» наразі не закрив можливість оцінювати привітання російського президента, але там ситуація для Путіна також не найкраща.

Нагадаємо, що ще з серпня соціологи у Росії почали фіксувати зниження рейтингу Путіна. Впродовж 2017−2018 років він обвалився на 20%. У серпні рейтинг президента РФ був найнижчим з 2013 року, коли також становив 45%.

При цьому з кінця 2016 року по червень 2018 року рейтинг Путіна не опускався нижче 60%.