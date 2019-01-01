Довелося задіяти вертоліт: у Франції в новорічну ніч восьмеро людей застрягли на величезному атракціоні (ФОТО, ВІДЕО)

Людей знімають з атракціону BomberMaxxx, фото: The Local

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У Франції в місті Ренні восьмеро людей в новорічну ніч застрягли на атракціоні BomberMaxxx, встановленому на святковому ярмарку.

Постраждалі, серед них п’ятеро були неповнолітніми, провели понад дев’ять годин на висоті 52 м, повідомляє видання The Local.

Один із «в'язнів атракціону» зустрів там свій день народження.

Причиною інциденту стала технічна несправність атракціону, який зупинився близько восьмої години вечора 31 грудня, коли люди перебували на значній висоті.

Пожежники кілька разів намагалися зняти людей, проте їх 30-метрові драбини були занадто короткими. Тож довелося чекати, доки прибуде вертоліт Dragon 50.

Першого постраждалого зняли лише о 4.30 ранку 1 січня. Загалом рятувальна операція завершилася о шостій годині ранку.

За словами власника атракціону, раніше таких несправностей ніколи не було.

«На щастя, не було ніякої небезпеки для клієнтів. Єдина проблема полягала в тому, щоб зняти їх», — розповів він.

«Наступного року я залишаюся вдома з моїм шампанським і печивом», — прокоментував інцидент один із постраждалих.

Le sauveteur a pu accéder à la nacelle pic.twitter.com/G50K5ArZf5 — FB Armorique (@bleuarmorique) 31 грудня 2018 р.

Нагадаємо, у новорічну ніч у Борисполі нетверезий чоловік видерся на головну ялинку міста. Внаслідок «підкорення» дерева «ялинколазом» було пошкоджено святкову ілюмінацію.