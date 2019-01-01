Новорічні пригоди: у Борисполі на головну ялинку міста видерся нетверезий чоловік (ФОТО, ВІДЕО)

Чоловік на головній ялинці Борисполя, фото: Facebook

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Racurs.ua

У новорічну ніч в Борисполі Київської області нетверезий чоловік «підкорив» головну ялинку міста.

На відео інциденту, яке опублікувало місцеве видання «Термінал», можна побачити, що залізти на ялинку йому вдалося, чіпляючись за гілки та гірлянди. Однак рух у зворотному напрямку не минув без пригод — «ялинколаз» зірвався та ледь не впав на землю. Проте гілки дерева зупинили падіння.

Зазначається, що святкове дерево було пошкоджене, вандала затримали правоохоронці та доставили до райвідділку поліції. Особу затриманого правоохоронці не розголошують.

Проте, міський голова Анатолій Федорчук розповів місцевій телекомпанії ТРС, що вандал раніше мав проблеми із законом.

«Людина тричі судима, приїхав сюди із Луганської області, — зазначає мер Борисполя. — Є навіть така версія, що йому за гроші дали завдання, щоб він скоїв цю біду».

За словами Федорчука, вандал внаслідок цього інциденту, жодних травм не отримав.

Наразі комунальники здійснюють роботи з відновлення новорічної красуні.

Як повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук перший заступник міського голови Борисполя Микола Корнійчук, вандала не зупинили два встановлені паркани. Чиновник зазначає, що внаслідок інциденту на ялинці обірвані гірлянди та прикраси.

Головну ялинку Борисполя встановили ще до дня Святого Миколая на Європейській площі міста. Церемонія її відкриття відбулася 19 грудня о 16.00.

Нагадаємо, у США вандал напередодні Різдва пошкодив ілюмінацію головної ялинки країни. Чоловік так само, як і його бориспільський «колега», намагався видряпатися на святкове дерево.