Новогодние приключения: В Борисполе на главную елку города вскарабкался нетрезвый мужчина (ФОТО, ВИДЕО)

Мужчина на главной елке Борисполя, фото: Facebook

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Racurs.ua

В новогоднюю ночь в Борисполе Киевской области нетрезвый мужчина «покорил» главную елку города.

На видео инцидента, которое опубликовало местное издание «Терминал», можно увидеть, что залезть на елку ему удалось, цепляясь за ветки и гирлянды. Но движение в обратном направлении не прошло без происшествий — «елколаз» сорвался и чуть не упал на землю. Однако ветви дерева остановили падение.

Отмечается, что праздничное дерево было повреждено, вандала задержали правоохранители и доставили в райотдел полиции. Личность задержанного правоохранители не разглашают.

Однако, мэр Анатолий Федорчук рассказал местной телекомпании «ТРС», что вандал ранее имел проблемы с законом.

«Человек трижды судимый, приехал сюда из Луганской области, — отмечает мэр Борисполя. — Есть даже такая версия, что ему за деньги дали задание, чтобы он совершил эту беду».

По словам Федорчука, вандал в результате этого инцидента, никаких травм не получил.

Сейчас коммунальщики осуществляют работы по восстановлению новогодней красавицы.

Как сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук первый заместитель городского головы Борисполя Николай Корнийчук, вандала не остановили два установленные заборы. Чиновник отмечает, что в результате инцидента на елке оборванные гирлянды и украшения. Главную елку Борисполя установили еще ко дню Святого Николая на Европейской площади города. Церемония ее открытия состоялась 19 декабря в 16.00.

Напомним, в США вандал накануне Рождества повредил иллюминацию главной елки страны. Мужчина так же, как и его бориспольский «коллега», пытался вскарабкаться на праздничное дерево.