Пришлось задействовать вертолет: во Франции в новогоднюю ночь восемь человек застряли на огромном аттракционе (ФОТО, ВИДЕО)

Людей снимают с аттракциона BomberMaxxx, фото: The Local

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Racurs.ua

Во Франции в городе Ренне восемь человек в новогоднюю ночь застряли на аттракционе BomberMaxxx, установленном на праздничной ярмарке.

Пострадавшие, среди них пятеро были несовершеннолетними, провели более девяти часов на высоте 52 м, сообщает издание The Local.

Один из «узников аттракциона» встретил там свой день рождения.

Причиной инцидента стала техническая неисправность аттракциона, который остановился около восьми часов вечера 31 декабря, когда люди находились на значительной высоте.

Пожарные несколько раз пытались снять людей, однако их 30-метровые лестницы были слишком короткими. Поэтому пришлось ждать, пока прибудет вертолет Dragon 50.

Первого пострадавшего сняли только в 4.30 утра 1 января. В целом спасательная операция завершилась в шесть часов утра.

По словам владельца аттракциона, раньше таких неисправностей никогда не было.

«К счастью, не было никакой опасности для клиентов. Единственная проблема заключалась в том, чтобы снять их», — рассказал он.

«В следующем году я остаюсь дома с моим шампанским и печеньем», — прокомментировал инцидент один из пострадавших.

Le sauveteur a pu accéder à la nacelle pic.twitter.com/G50K5ArZf5 — FB Armorique (@bleuarmorique) 31 грудня 2018 р.

Напомним, в новогоднюю ночь в Борисполе нетрезвый мужчина взобрался на главную елку города. Вследствие «покорения» дерева «елколазом» была повреждена праздничная иллюминация.