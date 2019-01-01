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Жахлива ДТП у Миколаївській області, фото — Національна поліція
Жахлива ДТП в Миколаївській області забрала життя вісьмох людей (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n116346-jahlyva-dtp-v-mykolayivskiy-oblasti-zabrala-jyttya-vismoh-ludey-foto-video.htmlRacurs.ua
Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталася уранці 1 січня у Миколаївській області.
Як повідомили в Національній поліції, зіткнення сталося об 11.00 на трасі Дніпро — Миколаїв.
На виїзді із смт Казанка відбулося лобове зіткнення двох легкових автомобілів Opel Astra (Опель Астра) та Mazda-6 (Мазда).
У «Мазді» їхало подружжя з Казанки. Водій, 40-річний чоловік, загинув на місці, його 23-річна жінка із чисельними травмами доставлена до лікарні.
В «Опелі» їхала велика родина. Вони також мешканці Казанківського району. 39-річний водій і шестеро пасажирів — троє дорослих і троє дітей п’яти, 13-ти років і семимісячне немовля — загинули.
Непритомну 8-річну дівчинку доставили до лікарні.
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