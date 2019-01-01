Жахлива ДТП в Миколаївській області забрала життя вісьмох людей (ФОТО, ВІДЕО)

Жахлива ДТП у Миколаївській області, фото — Національна поліція

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Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталася уранці 1 січня у Миколаївській області.

Як повідомили в Національній поліції, зіткнення сталося об 11.00 на трасі Дніпро — Миколаїв.

На виїзді із смт Казанка відбулося лобове зіткнення двох легкових автомобілів Opel Astra (Опель Астра) та Mazda-6 (Мазда).

У «Мазді» їхало подружжя з Казанки. Водій, 40-річний чоловік, загинув на місці, його 23-річна жінка із чисельними травмами доставлена до лікарні.

В «Опелі» їхала велика родина. Вони також мешканці Казанківського району. 39-річний водій і шестеро пасажирів — троє дорослих і троє дітей п’яти, 13-ти років і семимісячне немовля — загинули.

Непритомну 8-річну дівчинку доставили до лікарні.