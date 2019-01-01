Розвозка після корпоративу: жаби дружно осідлали пітона (ФОТО)

Жаба, що дружить з пітоном, фото — Цікава наука

https://racurs.ua/ua/n116345-rozvozka-pislya-korporatyvu-jaby-drujno-osidlaly-pitona-foto.html

Racurs.ua

В Австралії помітили як десять очеретяних жаб рятувалися від страшенної зливи, осідлавши пітона.

Фото дивного видовища, яке сталося після бурхливої грози, виклав у Твіттер Пол Мок із міста Кунунурра у західній Австралії.

Ропухи намагалися врятуватися від води на його земельній ділянці і придумали новий вид пересування.

«Жаб знесло з греблі і деякі з них скористалися послугами 3,5-метрового пітона. Вони на його спині проїхалися у безпечне місце», — прокоментував Мок у Твіттер.

Того дня від великої води рятувалися тисячі жаб. Як виявилося, велетенський пітон — давній гість на земельній ділянці Мока. Австралієць навіть встиг назвати його — Монті.

Він часто приповзає до басейну сімейства Мок і лякає дружину Пола, коли та вішає білизну.

Пітон провіз, а не з’їв cвоїх пасажирів і через те, що очеретяні жаби (жаби-ага) є отруйними. Смертельний токсин, який вони виділяють, здатний вбити навіть крокодила.

Біолог Джоді Роулі, коментуючи у Твіттер курйозне фото, вважає, що дії жаб мають і цілком природне пояснення: таким чином вони намагалися спарюватися зі змією.

«Інколи самців жаб трохи заносить», — вважає біолог.