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Ракурс
Лягушка, которая дружит с питоном, фото — Интересная наука

Развозка после корпоратива: лягушки дружно оседлали питона (ФОТО)

1 янв 2019, 15:52
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В Австралии заметили десять тростниковых жаб, которые спасались от страшного ливня, оседлав большого питона.

Фото удивительного зрелища, которое случилось после бурной грозы, выложил в Твиттер Пол Мок из города Кунунурра в западной Австралии.

Лягушки пытались спастись от воды на его земельном участке и придумали новый вид передвижения.

Лягушки воспользовались услугами питона-перевозчика, фото — Твиттер

«Лягушек снесло с плотины и некоторые из них воспользовались услугами 3,5-метрового питона. Они на спине проехались в безопасное место», — прокомментировал Мок в Твиттере.

Как оказалось, огромный питон — давний гость на земельном участке Мока. Австралиец даже успел назвать его — Монти.

Он часто приползает к бассейну семейства Мок и пугает жену Пола, когда та вешает белье.

Питон прокатал, а не съел своих пассажиров и потому, что тростниковые лягушки (лягушки-ага) являются ядовитыми. Смертельный токсин, выделяемый ими, способен убить даже крокодила.

Биолог Джоди Роули, комментируя в Твиттер курьезное фото, считает, что действия лягушек имеют и вполне естественное объяснение: таким образом они пытались спариваться со змеей.

«Иногда самцов лягушек немного заносит», — считает биолог.

Источник: Ракурс


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