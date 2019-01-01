Развозка после корпоратива: лягушки дружно оседлали питона (ФОТО)

Лягушка, которая дружит с питоном, фото — Интересная наука

https://racurs.ua/n116345-razvozka-posle-korporativa-lyagushki-drujno-osedlali-pitona-foto.html

Racurs.ua

В Австралии заметили десять тростниковых жаб, которые спасались от страшного ливня, оседлав большого питона.

Фото удивительного зрелища, которое случилось после бурной грозы, выложил в Твиттер Пол Мок из города Кунунурра в западной Австралии.

Лягушки пытались спастись от воды на его земельном участке и придумали новый вид передвижения.

«Лягушек снесло с плотины и некоторые из них воспользовались услугами 3,5-метрового питона. Они на спине проехались в безопасное место», — прокомментировал Мок в Твиттере.

Как оказалось, огромный питон — давний гость на земельном участке Мока. Австралиец даже успел назвать его — Монти.

Он часто приползает к бассейну семейства Мок и пугает жену Пола, когда та вешает белье.

Питон прокатал, а не съел своих пассажиров и потому, что тростниковые лягушки (лягушки-ага) являются ядовитыми. Смертельный токсин, выделяемый ими, способен убить даже крокодила.

Биолог Джоди Роули, комментируя в Твиттер курьезное фото, считает, что действия лягушек имеют и вполне естественное объяснение: таким образом они пытались спариваться со змеей.

«Иногда самцов лягушек немного заносит», — считает биолог.