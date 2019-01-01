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Реакция пользователей на новогоднее поздравление Путина стала сюрпризом для власти в РФ, фото — "Ракурс"

Настоящий рейтинг Путина: в YouTube каналах ведущих российских СМИ удаляют дизлайки и комментарии (ФОТО)

1 янв 2019, 17:06
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Реакция россиян на новогоднее поздравление президента РФ Владимира Путина показала его настоящий рейтинг.

После того, как на YouTube каналах крупнейших государственных телекомпаний — «Россия 1» и «Первый канал» — появилось видео с приветствием, пользователи интернета начали активно дизлайкать его и засыпать негативными комментариями.

Реакция пользователей на новогоднее поздравление Путина

Соотношение положительных и отрицательных комментариев свидетельствует о том, что российским пользователям интернета слова Путина явно не пришлись по душе.

Понравилось поздравление 1,6 тыс. пользователям, а не понравилось — 16 тыс., то есть сторонников Путина в 10 раз меньше, чем его хейтеров.

«Первый канал» был вынужден срочно закрыть возможность лайкать и комментировать видео с Путиным, но люди успели заскринить ситуацию.

Реакция пользователей на новогоднее поздравление Путина

Канал «Россия 1» пока не закрыл возможность оценивать поздравления российского президента, но там ситуация для Путина также оставляет желать лучшего.

Напомним, что еще с августа социологи в России начали фиксировать снижение рейтинга Путина. В течение 2017−2018 годов он обвалился на 20%. В августе рейтинг президента РФ был самым низким с 2013 года, когда также составлял 45%.

При этом с конца 2016 года по июнь 2018 года рейтинг Путина не опускался ниже 60%.

Источник: Ракурс


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