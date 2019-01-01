Настоящий рейтинг Путина: в YouTube каналах ведущих российских СМИ удаляют дизлайки и комментарии (ФОТО)

Реакция пользователей на новогоднее поздравление Путина стала сюрпризом для власти в РФ, фото — "Ракурс"

https://racurs.ua/n116348-nastoyaschiy-reyting-putina-v-youtube-kanalah-veduschih-rossiyskih-smi-udalyaut-dizlayki.html

Racurs.ua

Реакция россиян на новогоднее поздравление президента РФ Владимира Путина показала его настоящий рейтинг.

После того, как на YouTube каналах крупнейших государственных телекомпаний — «Россия 1» и «Первый канал» — появилось видео с приветствием, пользователи интернета начали активно дизлайкать его и засыпать негативными комментариями.

Соотношение положительных и отрицательных комментариев свидетельствует о том, что российским пользователям интернета слова Путина явно не пришлись по душе.

Понравилось поздравление 1,6 тыс. пользователям, а не понравилось — 16 тыс., то есть сторонников Путина в 10 раз меньше, чем его хейтеров.

«Первый канал» был вынужден срочно закрыть возможность лайкать и комментировать видео с Путиным, но люди успели заскринить ситуацию.

Канал «Россия 1» пока не закрыл возможность оценивать поздравления российского президента, но там ситуация для Путина также оставляет желать лучшего.

Напомним, что еще с августа социологи в России начали фиксировать снижение рейтинга Путина. В течение 2017−2018 годов он обвалился на 20%. В августе рейтинг президента РФ был самым низким с 2013 года, когда также составлял 45%.

При этом с конца 2016 года по июнь 2018 года рейтинг Путина не опускался ниже 60%.