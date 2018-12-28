Прогноз погоди на січень: 20-градусні морози очікуються в центральних і східних областях

Прогноз погоди на січень: очікуються 20-градусні морози. Фото: СуперОмск

https://racurs.ua/ua/n116241-prognoz-pogody-na-sichen-na-shodi-krayiny-ochikuutsya-20-gradusni-morozy.html

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Прогноз погоди на січень 2019 року дали українські синоптики. Середня температура повітря становитиме 1−6° морозу, а в горах та на сході України 7−8° нижче нуля.

Протягом січня очікуються і сильні морози. Позначки стовпчиків можуть опуститися до 23−37° нижче нуля в центральних та східних областях, у Карпатах термометри покажуть 38−39° морозу, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Максимальні позначки температури повітря в січні можуть сягати 7−14° тепла на Прикарпатті та в південних областях країни.

У третій декаді січня синоптики прогнозують снігопади. Висота сніжного покриву на території України становитиме близько 8−15 см, максимальною вона буде у східних та північних областях — 20−27 см.

У січні 2019 року на території країни випаде близько 27−56 мм, на Закарпатті та в Карпатах до 55−155 мм, що в межах багаторічної норми.

Як повідомляв «Ракурс», у Карпатах не припиняються снігопади, місцями снігу намело понад метр.