Полицейские США «оплакивают» сгоревший грузовик с пончиками (ФОТО, ВИДЕО)

Американские полицейские начали флешмоб, во время которого "оплакивали" пожар, уничтоживший фургон с пончиками, фото — "Блог eda.ua"

https://racurs.ua/n116351-policeyskie-ssha-oplakivaut-sgorevshiy-gruzovik-s-ponchikami-foto-video.html

Racurs.ua

Полиция штата Кентукки поделилась болью потери грузовика, перевозившего пончики. Их поддержали коллеги со всей страны и начали юмористический флешмоб.

В канун Нового года водитель фургона компании Krispy Kreme Donuts, проезжая мимо города Лексингтон, штат Кентукки, заметил, что из задней части его автомобиля идет дым.

Во время пожара никто не пострадал, но огонь уничтожил все пончики, которые перевозил автомобиль.

Для местной полиции это оказалось настоящей потерей. Лексингтонский департамент полиции выложил в Твиттер фото, на котором видно, как убитые горем полицейские стоят рядом со сгоревшим грузовиком и не скрывают своих эмоций.

На публикацию обратили внимание правоохранители и полицейские департаменты со всей страны. Они выражали понимание и сочувствие своим коллегам из Кентукки и начали настоящий флешмоб.

«В этой работе есть вещи, которые невозможно стереть из памяти. В этот трагический момент мои мысли с офицерами полиции Лексингтона», — написал офицер из Северной Каролины.

«Слова сострадания из Чикаго», — добавили представители 14-го полицейского участка Чикаго.