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Ракурс
Наслідки російських ударів на Вінниччині, фото: ДСНС

На Вінниччині через російські удари горіли вантажівки, є постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)

5 лис 2026, 15:10
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У Вінницькій області внаслідок російських ударів в одній із громад горіли припарковані вантажівки та причіп, постраждали двоє водіїв.

Про це сьогодні, 5 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Через повторну загрозу атаки рятувальники вимушено відходили на безпечну відстань. Наразі вогнеборці ліквідували пожежу, сапери обстежили прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів, — розповіли у відомстві.

На місці працювали 50 рятувальників та вісім одиниць техніки ДСНС.

Наслідки російських ударів на Вінниччині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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