Наслідки російських ударів на Вінниччині, фото: ДСНС

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У Вінницькій області внаслідок російських ударів в одній із громад горіли припарковані вантажівки та причіп, постраждали двоє водіїв.

Про це сьогодні, 5 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Через повторну загрозу атаки рятувальники вимушено відходили на безпечну відстань. Наразі вогнеборці ліквідували пожежу, сапери обстежили прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів, — розповіли у відомстві.

На місці працювали 50 рятувальників та вісім одиниць техніки ДСНС.