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Наслідки російських ударів на Вінниччині, фото: ДСНС
На Вінниччині через російські удари горіли вантажівки, є постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217252-na-vinnychchyni-cherez-rosiyski-udary-gorily-vantajivky-ie-postrajdali-foto-video.htmlРакурс
У Вінницькій області внаслідок російських ударів в одній із громад горіли припарковані вантажівки та причіп, постраждали двоє водіїв.
Про це сьогодні, 5 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.
Через повторну загрозу атаки рятувальники вимушено відходили на безпечну відстань. Наразі вогнеборці ліквідували пожежу, сапери обстежили прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів, — розповіли у відомстві.
На місці працювали 50 рятувальників та вісім одиниць техніки ДСНС.