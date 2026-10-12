Російський дрон атакував інфраструктуру у Вінниці, пишуть про фабрику Roshen. Фото:

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Армія Російської Федерації атакувала об'єкт цивільної інфраструктури у Вінниці.

У понеділок, 12 жовтня, окупанти вдарили по обласному центру. На місце влучання вирушили усі відповідні екстрені служби. Інформація щодо руйнувань та можливих постраждалих уточнюється. Про це очільник Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна повідомила у Facebook.

Водночас у місцевих Telegram-каналах з’явилася інформація, що російська ракета нібито влучила у підприємство компанії Roshen.

Наразі немає офіційного підтвердження щодо того, який саме об'єкт постраждав внаслідок атаки.

Повітряні сили ЗСУ до вибуху у Вінниці попереджали про реактивний російський безпілотник курсом на місто з півночі.

Нагадаємо, вночі 12 жовтня російські загарбники обстріляли об'єкти залізничної інфраструктури в Коростенському районі Житомирської області. Внаслідок атак виникли пожежі, які вже ліквідували. Інформація про постраждалих і травмованих не надходила.