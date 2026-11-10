Армія РФ вдарила по підприємству на Вінниччині. Фото:

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Армія Російської Федерації 10 листопада вдарила по Вінницькій області.

Окупанти атакували цивільне підприємство, яке зазнало руйнувань. Пошкоджені й об'єкти енергетичної інфраструктури. Наразі відомо про двох загиблих. Про це очільник Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна повідомила у Telegram.

Цивільна інфраструктура була атакована у Ладижинській громаді. Секретар Ладижинської міської ради Олександр Коломієць поінформував, що наразі на місці обстрілу працюють відповідні служби, вони ліквідовують наслідки ворожого удару. У зв’язку із загибеллю людей від 10 листопада в Ладижинській громаді оголосили триденну жалобу.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська атакували Переяслав на Київщині. Внаслідок ворожого обстрілу був пошкоджений будинок комунальної власності, де мешкають люди, які потребують особливої соціальної підтримки та догляду. Двоє осіб зазнали поранень, їх госпіталізували до лікарні.