Наслідки російських атак на Житомирщині в ніч на 12 жовтня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n216747-rosiyany-obstrilyaly-zaliznychnu-infrastrukturu-jytomyrschyny-foto.html

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Російські загарбники обстріляли об'єкти залізничної інфраструктури в Коростенському районі Житомирської області.

Про це сьогодні, 12 жовтня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Від вечора ворог неодноразово обстрілював північ регіону. Внаслідок атак виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Через загрозу повторних обстрілів фахівці ДСНС відходили в безпечні місця, — розповіли у відомстві.

Інформація про постраждалих і травмованих не надходила.