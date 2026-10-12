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Последствия российских атак в Житомирской области в ночь на 12 октября, фото: ГСЧС
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Російські загарбники обстріляли об'єкти залізничної інфраструктури в Коростенському районі Житомирської області.
Про це сьогодні, 12 жовтня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Від вечора ворог неодноразово обстрілював північ регіону. Внаслідок атак виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Через загрозу повторних обстрілів фахівці ДСНС відходили в безпечні місця, — розповіли у відомстві.
Інформація про постраждалих і травмованих не надходила.