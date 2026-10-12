Россияне совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n216746-121-bpla-i-raketa-atakovali-ukrainu-v-noch-na-12-oktyabrya-vozdushnye-sily-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 жовтня (з 18.00 11 жовтня), атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 121 ударним БпЛА типу Shahed (76 із них — реактивні), «Гербера», «Бандероль"/"Дань-Т» і дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски безпілотників здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00:

протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed (55 із них — реактивні), «Гербера» та дронів інших типів;

зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.