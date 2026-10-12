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Ракурс
Последствия российского удара по Одесской области, фото: Одесская ОВА

Россияне нанесли удар по помещениям почтового оператора в Одесской области (ФОТО)

12 окт 2026, 08:57
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Російські загарбники завдали удару по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одещини.

Про це сьогодні, 12 жовтня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання. Постраждалих немає. На місці триває ліквідація наслідків. Залучені всі відповідні служби, — розповів очільник ОВА.

Наслідки російського удару по Одещині, фото: Одеська ОВА

Источник: Ракурс


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