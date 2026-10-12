Последствия российского удара по Одесской области, фото: Одесская ОВА

https://racurs.ua/n216745-rossiyane-nanesli-udar-po-pomescheniyam-pochtovogo-operatora-v-odesskoy-oblasti-foto.html

Ракурс

Російські загарбники завдали удару по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одещини.

Про це сьогодні, 12 жовтня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.