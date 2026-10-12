Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 470 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n216744-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-470-chelovek-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 554 тис. 310 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 470 осіб. Про це сьогодні, 12 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 12 тис. 410 танків;
- 25 тис. 527 бойових броньованих машин;
- 51 тис. 90 одиниць артилерійських систем;
- 2 тис. 209 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 703 одиниці засобів ППО;
- 443 літаки;
- 356 гелікоптерів;
- 2 тис. 927 наземних робототехнічних комплексів;
- 559 тис. 873 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 5 тис. 126 крилатих ракет;
- 35 кораблів/катерів;
- два підводні човни;
- 162 тис. 56 одиниць автомобільна техніка та автоцистерни;
- 4 тис. 818 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 264 бойові зіткнення.
Ворог вчора 73 авіаудари, під час яких скинув 238 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8 тис. 985 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 468 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, з них 51 — із застосуванням РСЗВ.
Обстрілів з боку ворога зазнали, зокрема, такі населені пункти:
- Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Сопич, Уланове, Малушине, Рогізне, Кучерівка, Марчишина Буда, Потапівка, Рівне, Василівка, Кружок, Старікове, Яструбщина, Сеньківка, Іскрисківщина, Бруски, Козаче, Мала Слобідка Сумської області;
- Лісківщина, Камінь, Набережне Чернігівської області.
Авіаударів зазнали населені пункти Мхи та Рівне.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили район скупчення живої сили противника, артилерійську систему та пусковий майданчик БпЛА.