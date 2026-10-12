Россияне за сутки потеряли более 1,4 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n216744-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-470-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 554 тис. 310 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 470 осіб. Про це сьогодні, 12 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 410 танків;

25 тис. 527 бойових броньованих машин;

51 тис. 90 одиниць артилерійських систем;

2 тис. 209 одиниць РСЗВ;

1 тис. 703 одиниці засобів ППО;

443 літаки;

356 гелікоптерів;

2 тис. 927 наземних робототехнічних комплексів;

559 тис. 873 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 126 крилатих ракет;

35 кораблів/катерів;

два підводні човни;

162 тис. 56 одиниць автомобільна техніка та автоцистерни;

4 тис. 818 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 264 бойові зіткнення.

Ворог вчора 73 авіаудари, під час яких скинув 238 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8 тис. 985 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 468 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, з них 51 — із застосуванням РСЗВ.

Обстрілів з боку ворога зазнали, зокрема, такі населені пункти:

Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Сопич, Уланове, Малушине, Рогізне, Кучерівка, Марчишина Буда, Потапівка, Рівне, Василівка, Кружок, Старікове, Яструбщина, Сеньківка, Іскрисківщина, Бруски, Козаче, Мала Слобідка Сумської області;

Лісківщина, Камінь, Набережне Чернігівської області.

Авіаударів зазнали населені пункти Мхи та Рівне.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили район скупчення живої сили противника, артилерійську систему та пусковий майданчик БпЛА.