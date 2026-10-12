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Росіяни за добу втратили понад 1,4 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 470 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)

12 жов 2026, 08:25
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 554 тис. 310 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 470 осіб. Про це сьогодні, 12 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 12 тис. 410 танків;
  • 25 тис. 527 бойових броньованих машин;
  • 51 тис. 90 одиниць артилерійських систем;
  • 2 тис. 209 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 703 одиниці засобів ППО;
  • 443 літаки;
  • 356 гелікоптерів;
  • 2 тис. 927 наземних робототехнічних комплексів;
  • 559 тис. 873 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 5 тис. 126 крилатих ракет;
  • 35 кораблів/катерів;
  • два підводні човни;
  • 162 тис. 56 одиниць автомобільна техніка та автоцистерни;
  • 4 тис. 818 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 264 бойові зіткнення.

Ворог вчора 73 авіаудари, під час яких скинув 238 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8 тис. 985 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 468 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, з них 51 — із застосуванням РСЗВ.

Обстрілів з боку ворога зазнали, зокрема, такі населені пункти:

  • Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Сопич, Уланове, Малушине, Рогізне, Кучерівка, Марчишина Буда, Потапівка, Рівне, Василівка, Кружок, Старікове, Яструбщина, Сеньківка, Іскрисківщина, Бруски, Козаче, Мала Слобідка Сумської області;
  • Лісківщина, Камінь, Набережне Чернігівської області.

Авіаударів зазнали населені пункти Мхи та Рівне.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили район скупчення живої сили противника, артилерійську систему та пусковий майданчик БпЛА.

Джерело: Ракурс


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