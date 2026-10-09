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Ракурс
Знищення ворожої техніки на Сумщині, скріншот відео

Безпілотники уразили транспорт, гармати та робота російських загарбників на Сумщині (ВІДЕО)

9 жов 2026, 20:32
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На Сумщині безпілотники бригади «Сталевий кордон» знищили низку ворожих цілей.

Відповідне відео сьогодні, 9 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Оператори безпілотників уразили:

  • два автомобілі, мотоцикл, квадроцикл і трактор;
  • дві гармати;
  • наземний роботизований комплекс;
  • три антени зв’язку та комплекс спостереження «Муром»;
  • стартову позицію ворожих БпЛА.

Державна прикордонна служба України є невіддільною складовою Сил оборони України та постійно впроваджує інноваційні підходи для протидії зовнішній агресії, — наголошують у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


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