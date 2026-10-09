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Знищення ворожої техніки на Сумщині, скріншот відео
Безпілотники уразили транспорт, гармати та робота російських загарбників на Сумщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216737-bezpilotnyky-urazyly-transport-garmaty-ta-robota-rosiyskyh-zagarbnykiv-na-sumschyni-video.htmlРакурс
На Сумщині безпілотники бригади «Сталевий кордон» знищили низку ворожих цілей.
Відповідне відео сьогодні, 9 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Оператори безпілотників уразили:
- два автомобілі, мотоцикл, квадроцикл і трактор;
- дві гармати;
- наземний роботизований комплекс;
- три антени зв’язку та комплекс спостереження «Муром»;
- стартову позицію ворожих БпЛА.
Державна прикордонна служба України є невіддільною складовою Сил оборони України та постійно впроваджує інноваційні підходи для протидії зовнішній агресії, — наголошують у ДПСУ.