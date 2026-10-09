Вимкнення електроенергії у частині регіонів пояснило «Укренерго»

В Україні застосовують графіки відключень електроенергії в частині регіонів, фото: Edupics

https://racurs.ua/ua/n216736-vymknennya-elektroenergiyi-u-chastyni-regioniv-poyasnylo-ukrenergo.html

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В Україні від початку жовтня у кількох регіонах регулярно застосовують заходи обмеження споживання — як для промисловості, так і для побутових споживачів та бізнесу. При цьому, дефіциту потужності в енергосистемі України немає, а в окремих областях — в цей час навіть обмежувалась робота «зеленої» генерації на піках її ефективності.

Прес-служба «Укренерго» пояснила, чому виникла така ситуація.

Зазначається, що причин цього кілька:

системне знищення ворогом об'єктів генерації в окремих областях, що призвело до високого рівня енергодефіцитності цих регіонів. Внаслідок цього — електроенергію доводиться передавати за сотні кілометрів, що ніколи не передбачалось жодними проектами. І саме на магістральні мережі ворог зараз спрямував основну частину своїх засобів ураження;

нова тактика ворога — безперервні удари по підстанціях і лініях систем передачі та розподілу, зокрема — біля великих міст із високим рівнем енергоспоживання. Це призводить до того, що передати необхідний споживачам обсяг електроенергії у певних напрямках — складно, або неможливо. Навіть за наявності профіциту потужності в інших регіонах;

постійні повітряні тривоги в областях, де ворог масовано атакує високовольтні підстанції і лінії, не дозволяють швидко здійснювати аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики постійно перебувають під загрозою, оскільки росіяни вже неодноразово здійснювали удари саме по місцях, де працює кваліфікований персонал і спецтехніка.

Сукупність цих факторів і призводить до того, що споживачі частини областей України вимушено знеструмлюються в той час, коли у решті регіонів — обмежень немає, а для уникнення проблеми профіциту потужності — здійснюється експорт електроенергії, — наголошують в «Укренерго».

У компанії наголошують, що енергетики роблять усе можливе, щоб усувати наслідки ворожих обстрілів якнайшвидше за умов майже нескінченних повітряних тривог.