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Наслідки російської атаки на Рівненщині, фото: Рівненська ОВА
На Рівненщині через російську атаку постраждала багатодітна родина — п’ятеро поранених (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216735-na-rivnenschyni-cherez-rosiysku-ataku-postrajdala-bagatoditna-rodyna-p-yatero-poranenyh-foto.htmlРакурс
На півночі Рівненської області внаслідок чергової російської атаки постраждала багатодітна родина.
Про це сьогодні, 9 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
За попередньою інформацією:
- п’ятеро людей отримали поранення;
- 10-річна дитина у важкому стані.
Дав доручення профільному департаменту тримати ситуацію під постійним контролем. При потребі транспортувати поранену дитину до обласної лікарні, — зазначив очільник ОВА.
Житловий будинок родини суттєво пошкоджений, громада готує надання постраждалим необхідної допомоги.