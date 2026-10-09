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Последствия российской атаки в Ровенской области, фото: Ровенская ОВА
На Ровенщине из-за российской атаки пострадала многодетная семья — пятеро раненых (ФОТО)https://racurs.ua/n216735-na-rovenschine-iz-za-rossiyskoy-ataki-postradala-mnogodetnaya-semya-pyatero-ranenyh-foto.htmlРакурс
На півночі Рівненської області внаслідок чергової російської атаки постраждала багатодітна родина.
Про це сьогодні, 9 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
За попередньою інформацією:
- п’ятеро людей отримали поранення;
- 10-річна дитина у важкому стані.
Дав доручення профільному департаменту тримати ситуацію під постійним контролем. При потребі транспортувати поранену дитину до обласної лікарні, — зазначив очільник ОВА.
Житловий будинок родини суттєво пошкоджений, громада готує надання постраждалим необхідної допомоги.