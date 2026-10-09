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Последствия российской атаки в Ровенской области, фото: Ровенская ОВА

На Ровенщине из-за российской атаки пострадала многодетная семья — пятеро раненых (ФОТО)

9 окт 2026, 18:58
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На півночі Рівненської області внаслідок чергової російської атаки постраждала багатодітна родина.

Про це сьогодні, 9 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

За попередньою інформацією:

  • п’ятеро людей отримали поранення;
  • 10-річна дитина у важкому стані.

Дав доручення профільному департаменту тримати ситуацію під постійним контролем. При потребі транспортувати поранену дитину до обласної лікарні, — зазначив очільник ОВА.

Житловий будинок родини суттєво пошкоджений, громада готує надання постраждалим необхідної допомоги.

Наслідки російської атаки на Рівненщині, фото: Рівненська ОВА

Источник: Ракурс


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