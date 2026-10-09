Последствия российской атаки в Ровенской области, фото: Ровенская ОВА

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Ракурс

На півночі Рівненської області внаслідок чергової російської атаки постраждала багатодітна родина.

Про це сьогодні, 9 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

За попередньою інформацією:

п’ятеро людей отримали поранення;

10-річна дитина у важкому стані.

Дав доручення профільному департаменту тримати ситуацію під постійним контролем. При потребі транспортувати поранену дитину до обласної лікарні, — зазначив очільник ОВА.

Житловий будинок родини суттєво пошкоджений, громада готує надання постраждалим необхідної допомоги.