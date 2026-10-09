На Сумщині безпілотники бригади «Сталевий кордон» знищили низку ворожих цілей.

Відповідне відео сьогодні, 9 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Оператори безпілотників уразили:

Державна прикордонна служба України є невіддільною складовою Сил оборони України та постійно впроваджує інноваційні підходи для протидії зовнішній агресії, — наголошують у ДПСУ.