Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського удару по Одещині, фото: Одеська ОВА

Росіяни завдали удару по приміщеннях поштового оператора на Одещині (ФОТО)

12 жов 2026, 08:57
999

Російські загарбники завдали удару по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одещини.

Про це сьогодні, 12 жовтня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання. Постраждалих немає. На місці триває ліквідація наслідків. Залучені всі відповідні служби, — розповів очільник ОВА.

Наслідки російського удару по Одещині, фото: Одеська ОВА

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів