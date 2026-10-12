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Наслідки російського удару по Одещині, фото: Одеська ОВА
Росіяни завдали удару по приміщеннях поштового оператора на Одещині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216745-rosiyany-zavdaly-udaru-po-prymischennyah-poshtovogo-operatora-na-odeschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одещини.
Про це сьогодні, 12 жовтня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання. Постраждалих немає. На місці триває ліквідація наслідків. Залучені всі відповідні служби, — розповів очільник ОВА.