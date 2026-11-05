Последствия российских ударов в Винницкой области, фото: ГСЧС

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У Вінницькій області внаслідок російських ударів в одній із громад горіли припарковані вантажівки та причіп, постраждали двоє водіїв.

Про це сьогодні, 5 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Через повторну загрозу атаки рятувальники вимушено відходили на безпечну відстань. Наразі вогнеборці ліквідували пожежу, сапери обстежили прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів, — розповіли у відомстві.

На місці працювали 50 рятувальників та вісім одиниць техніки ДСНС.