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Последствия российских ударов в Винницкой области, фото: ГСЧС
В Винницкой области из-за российских ударов горели грузовики, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n217252-v-vinnickoy-oblasti-iz-za-rossiyskih-udarov-goreli-gruzoviki-est-postradavshie-foto-video.htmlРакурс
У Вінницькій області внаслідок російських ударів в одній із громад горіли припарковані вантажівки та причіп, постраждали двоє водіїв.
Про це сьогодні, 5 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.
Через повторну загрозу атаки рятувальники вимушено відходили на безпечну відстань. Наразі вогнеборці ліквідували пожежу, сапери обстежили прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів, — розповіли у відомстві.
На місці працювали 50 рятувальників та вісім одиниць техніки ДСНС.