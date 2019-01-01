Массовое убийство в Виннице: главе семейства объявлено о подозрении в лишении жизни четырех человек (ФОТО)

Ужасное убийство в Виннице, фото — Национальная полиция

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Racurs.ua

Задержанному 31 декабря 30-летнему жителю Винницы объявили о подозрении в совершении умышленного убийства четырех человек, среди которых его мать, бывшая жена и двое малолетних детей.

В Национальной полиции 1 января заверили, что собрали достаточно доказательств для объявления злоумышленнику о подозрении.

Трагедия произошла в канун Нового года. В одной из квартир в Виннице нашли мертвыми двух женщин и мальчика, а трехлетнюю девочку с пробитой головой привезли в реанимацию. Спасти ее не удалось.

Скорую вызвал житель Винницы, который сообщил, что обнаружил в своей квартире мертвыми 63-летнюю мать, 30-летнюю экс-супругу и 7-летнего сына.

Следствие отрабатывает все возможные версии трагедии, в результате которой погибла семья. Ключевая из них — мужчина мог расправиться с бывшей женой из-за длительного конфликта.

Год назад супруги развелись, а мать убийцы жила с невесткой и внуками, у них были хорошие отношения. Поэтому, по предварительной информации следствия, подозреваемый мог убить родных людей во время ссоры.

Подозреваемый признался следствию, где выбросил молоток, которым наносились смертельные удары. Полиция нашла орудие преступления.

За убийство четырех человек злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

В Ивано-Франковске 30 декабря прошлого года средь бела дня застрелили мужчину. Неизвестные злоумышленники выстрелили мужчине в шею и скрылись с места преступления на автомобиле темного цвета.