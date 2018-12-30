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Ракурс
В Ивано-Франковске произошла стрельба

В Ивано-Франковске посреди белого дня застрелили мужчину (ФОТО)

30 дек 2018, 19:37
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Стрельба произошла 30 декабря в Ивано-Франковске. Вооруженный инцидент состоялся после обеда на ул. Хотинской.

Неизвестные злоумышленники выстрелили мужчине в шею и скрылись с места преступления на автомобиле темного цвета. По предварительной информации, убитый — житель Франковска 1958 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления полиции Прикарпатья.

На месте происшествия работают следователи, которые уже открыли уголовное производство по ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители ввели в регионе оперативный план «Сирена». В пресс-службе областной полиции уверяют, что силовики прилагают все усилия для задержания убийц.

Местное издание «Галка» пишет, что погибший провел не один десяток лет в тюрьме и был известным в криминальных кругах.

По информации издания, в погибшего стреляли почти вплотную. На месте преступления правоохранители обнаружили три гильзы.

Застрелили неизвестного в Ивано-Франковске. Фото: Нацполиция

Напомним, 22 декабря в Харькове мужчина устроил стрельбу из автомата на улице Волховской. Оказалось, что пьяный мужчина поссорился с родственниками, выбежал во двор своего частного дома и начал стрелять в воздух из автомата.

Источник: Ракурс


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