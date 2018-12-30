В Івано-Франківську посеред білого дня застрелили чоловіка (ФОТО)

В Івано-Франківську сталася стрілянина

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Racurs.ua

Стрілянина сталася 30 грудня в Івано-Франківську. Збройний інцидент відбувся по обіді на вул. Хотинській.

Невідомі зловмисники вистрілили чоловіку в шию та втекли з місця злочину на автомобілі темного кольору. За попередньою інформацією, вбитий — мешканець Франківська 1958 року народження. Про це повідомила прес-служба Головного управління поліції Прикарпаття.

На місці події працюють слідчі, які вже відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці ввели в регіоні оперативний план «Сирена». У прес-службі обласної поліції запевняють, що силовики докладають зусиль для затримання вбивць.

Місцеве видання «Галка» пише, що загиблий провів не один десяток років у в’язниці й був відомим у кримінальних колах.

За інформацією видання, у загиблого стріляли майже впритул. На місці злочину правоохоронці виявили три гільзи.

Нагадаємо, 22 грудня у Харкові чоловік влаштував стрілянину з автомата на вулиці Волховській. Виявилося, що п’яний чоловік посварився із родичами, вибіг на подвір’я свого приватного будинку та почав стріляти у повітря з автомата.