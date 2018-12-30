Танки, самохідні гаубиці та гармати: дрон ОБСЄ зафіксував російську техніку в Луганській області

Російські танки на Луганщині. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n116305-tanky-samohidni-gaubyci-ta-garmaty-dron-obsie-zafiksuvav-rosiysku-tehniku-v-luganskiy-oblasti.html

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Танки та бронетехніка російсько-терористичних підрозділів фіксується безпілотниками ОБСЄ на Донбасі. Окупанти зосередили в окремих населених пунктах велику кількість техніки.

Спостерігачі ОБСЄ здійснюючи моніторинг відведення озброєння, передбаченого мінськими угодами, помітили ворожі танки в районі Круглика та Мирного. Про це 30 грудня повідомив у Facebook прес-центр штабу операції Об'єднаних сил із посиланням на звіт СММ Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Зазначається, що 27 грудня безпілотник спостерігачів зафіксував 20 танків Т-72 та Т-64 біля Круглика.

Два десятки таких же ж танків, вісім самохідних гаубиць «Гвоздика», 12 буксируваних гаубиць Д-30 «Жаба», три протитанкові гармати «Рапіра», два 120-мм міномети «Сани» та дев’ять протитанкових ракетних комплексів бойовики розмістили поблизу Мирного.

Того ж дня безпілотник виявив в цьому ж районі понад 60 бойових броньованих машин бойовиків та майже 450 найманців у повному бойовому спорядженні.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявляв, що Росія розміщує танки на відстані 18 км від кордону з Україною. Дані розвідки свідчать, що чисельність російських танків з середини вересня 2018 року зросла з 92 до 250 машин.